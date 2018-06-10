“أوناس” يدخل دائرة إهتمامات نادي إيطالي آخر !!

دخل النجم الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي “نابولي” الإيطالي “آدم أوناس” دائرة إهتمامات فريق “سبال” الناشط في الدرجة الأولى الإيطالية.

وكشف اليوم الأحد الموقع الرياضي الإيطالي “sportal” أن المدير الرياضي لفريق “سبال” “دافيد فاناتي” طلب معلومات تخص متوسط ميدان البارتينوباي.

وأضاف نفس الموقع أن مسؤولي نابولي بقيادة الرئيس “دي لورنتيس” لم يتخذوا بعد القرار النهائي بخصوص مستقبل آدم أوناس .

وأكد الموقع الإيطالي أن القرار الأول والأخير ببقاء أو رحيل لاعب الخضر الشاب يعود للمدرب الجديد لفريق نابولي “كارلو أنشيلوتي”.