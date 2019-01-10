“أوناس” يقترب من العودة الى فرنسا!

كشفت تقارير إعلامية فرنسية بأن الدولي الجزائري، آدم أوناس يقترب من العودة الى “ليغزاغون”، وهذا بداية من الميركاتو الشتوي الجاري.

وأبدى نادي “سانت إيتيان” رغبة شديدة في الإستفادة من خدمات صاحب القدم اليُسرى، خاصة وأنه نادر المُشاركة مع فريقه “نابولي”.

ويسعى مُسيروا ممثل منطقة “الفوريز”، لإقناع نظرائهم في الجنوب الإيطالي، بإعارتهم الجناح الطائر، مُقابل مبلغ مالي ضئيل لمدة 6 أشهر.

يُذكر بأن النجم السابق لـ”بوردو” يمتلك العديد من العروض المهمة، أبرزها من “كالياري” و”كييفو فيرونا”، إضافة لإهتمام من “موناكو” الفرنسي.