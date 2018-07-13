“أوناس” يُصاب ومُساعدوا “أنشيلوتي” يجتمعون به

تعرض الدولي الجزائري، آدم أوناس لإصابة طفيفة، خلال تدريبات ناديه “نابولي” بأعالي مدينة “ديمارو” إستعدادا للموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وكشفت الموقع الرسمي لـ”البيرتينوبي” بأن اليساري، تعرض لمُشكل عضلي بسيط، وتمكن من مواصلة العمل مع بقية عناصر التشكيلة، بصفة طبيعية.

وشوهد الجناح وهو يعقد إجتماعا مُصغرا مع مُساعدي مُدربه الجديد “كارلو أنشيلوتي”، مما يوحي بأنه يدخل في حسابات الطاقم الفني.

يُشار بأن صاحب الـ21 عاما لايزال مُرشحا لتغيير الأجواء، وسينتظر لغاية الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي لمعرفة مصيره بشكل رسمي.