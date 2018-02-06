“أوناس” ورقة نابولي الرابحة في لقاء “اليوروبا ليغ”

سيعتمد مدرب نابولي الإيطالي، ماوريسيو ساري، على الجزائري، آدم وناس، خلال مواجهة لايبزيج الألماني في الدوري الأوروبي.

وأشارت صحيفة “لا كورييري ديللو سبورت” الإيطالية أن الدولي الجزائري سيكون سلاح “ساري” في ذهاب الدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

كما أشار المصدر أن “ساري” يريد منح الفرصة لأوناس في الدوري الأوروبي كونه يتفادى المجازفة به في مباريات “الكالتشيو” التي لا تحتمل الخطأ.

يشار أن أوناس كان قريبا من مغادرة “البارتينوبي”، والانتقال إلى ساسولو على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا، غير أن الصفقة فشلت بين الطرفين.