أونيسي يشدد بضرورة الوقوف على تطبيق التدابير والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي لتفادي انتشار كورونا

شدد المدير العام للأمن الوطني اونيسي خليفة، اليوم الاثنين، بضرورة الوقوف وبحزم على تطبيق التدابير والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي لتفادي انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى تدعيم العمل الوقائي الإستباقي والميداني اتجاه المواطن لمجابهة هذا الوباء والمحافظة على الصحة العامة.

وقام المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة، اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران.

وأشرف خلال الزيارة، رفقة والي الولاية جلاوي عبد القادر على مراسم تدشين منشآت ومرافق شرطية جديدة، من شأنها دعم نسبة التغطية الأمنية بالولاية، وهذا بحضور السلطات المحلية للولاية وممثلين عن المجتمع المدني، إطارات مركزية و جهوية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقام المسؤول بتدشين مقريين حضريين “الأمن الحضري الـ 09 بحي العقيد لطفي و الأمن الحضري الـ 17 بوسط مدينة وهران”، اللذان يعززان العمل الجواري والمجتمعي وتقديم خدمة عمومية للمواطن.

وبحي سيدي البشير ببلدية بئر الجير، دشن السيد المدير العام للأمن الوطني مقر جديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، أين اطلع على كافة التجهيزات والوسائل المخصصة لهذه المنشأة العملياتية التي من شأنها الرفع من نسبة التغطية الأمنية.

وبذات البلدية دشن قاعة متعددة الرياضات حملت اسم شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة “طاوي مختار”، هذا المكسب الرياضي الجديد يندرج ضمن الهياكل والمنشآت الرياضية التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على إنجازها لفائدة موظفيها، لتشجيع الممارسة الرياضية.

وجهوا المرافق الشرطية الجديدة بروابط ودعائم اتصالية عديدة وضعت خدمة للمواطن، منها الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، والخطوط الهاتفية المجانية 1548 وخط شرطة النجدة على الهاتف الثابت 17 والخط 104، ما يشكل حلقة تواصل قوية ودائمة تجسد فعلا تقريب الشرطة من المواطن.

وقام اونيسي، بتسليم 250 قرار استفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل” لفائدة موظفي الشرطة وذوي الحقوق، التابعين لكل من أمن ولايتي وهران وسعيدة، وذلك حرصا من قيادة الأمن الوطني على توفير الظروف الاجتماعية الضرورية لمستخدمي الأمن الوطني وتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم في أحسن الظروف.