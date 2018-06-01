أويحيى لرجال الاعمال : يجب أن نربح النقاط في أرضنا قبل البحث عليها في الخارج

صرح الوزير الاول أحمد اويحيى أن إنهيار أسعار النفط يحتم علينا الخروج من التبعية للريع وتنويع الصادرات.

وأضاف الوزير الاول سنة 2014 ضربنا صدمة بترولية كبيرة ومعركتنا تختلف عن 86 معركتنا الآن البحث عن أسواق خارجية

نحن لحد الآن لم نكفي إحتياجات سوقنا المحلي بمنطق رياضي يجب أن نربح النقاط في أرضنا قبل البحث عليها في الخارج

وقال أويحيى عليكم.. رجال الاعمال… ان تخلقوا صلات مع الجزاءريين في الخارج خاصة في فرنسا.

كما سنبدأ خلال مستقبل في بضع سنوات دعم المصرين سيصبح حسب نوعية التصديرمن بصدر متزوج جزائري خالص سيحصل على أكبر دعم.