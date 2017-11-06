أويحيى لن يترشح لرئاسيات ضد بوتفليقة

ولن يترشح لرئاسيات 2019 في حال دخل بوتفليقة المعترك الرئاسي..!!

كشف الناطق الرسمي بإسم الأرندي صديق شيهاب، اليوم الإثنين، أن أحمد أويحيى له تصور مغاير لسياسة الدعم.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج قضية ونقاش أعتبر شيهاب أن الوزيرالأول غير راض على السياسة المنتهجة لدعم الفئات الاجتماعية.

وهو يعمل على بلورة تصور ينهي فوضى الدعم الذي يستفيد منه الغني والفقير بصورة غيرعادلة.

ودافع شيهاب عن رؤية أويحيى التي قائلا: انها ستتجسد من خلال أليات جديدة تصب في خانة توجيه الدعم للمواطن الأقل دخلا بدل دعم المواد.

ولمح شيهاب الى أن الوقت الحالي لا يسمح باعادة النظر في المقاربة الاجتماعية للدولة لحسابات عدة.

وعن الطموح السياسي لأحمد أويحيى وما يثار حول ترشح أويحيى لرئاسيات 2019.

قال شيهاب أن أويحيى لن يزاحم بوتفليقة في حال قررهذا الاخيرالترشح لعهدة خامسة، مجددا دعم الارندي اللامشروط للرئيس بوتفليقة.