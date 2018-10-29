 أويحيى يؤكد أن مشروع القانون حول المحروقات سينتهي قريبا

كشف الوزيرالأول أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل على تحيين قانون المحروقات الساري المفعول والذي سيستكمل في بضعة أشهر.

وأكد الوزيرفي كلمته الإفتتاحية لأشغال قمة “الجزائرالطاقة المستقبلية”، أن الهدف من مشروع قانون المحروقات تحسين ورفع مستوى إستقطاب الإستثمارات الأجنبية.

وأوضح الوزير أنه سيكتمل في غضون أشهر قليلة، والذي يراهن على تحسين الإستكشاف والإستغلال في المجال المنجمي.

للإشارة القانون يوسع الرقابة الضريبية للمجمعات البترولية للأجانب الناشطين في الجزائر.

وكان من قبل وحده مجمع سوناطراك خاضع للضريبة والخاضع لإلتزامات المراقبة للمؤسسة المنصوص عليها.

كما يمنح القانون ساري المفعول إمكانية الدفع حسب طبيعة الديون، وتحديد مهام سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية.