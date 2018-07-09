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أويحيى يحل بتركيا لحضور تنصيب الرئيس أردوغان

الوطني
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أويحيى يحل بتركيا لحضور تنصيب الرئيس أردوغان
بقلم أحمد مراح

حل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم  الإثنين بتركيا  لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حفل أداء الرئيس التركي لليمين الدستورية.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الوزير الأول أحمد أويحي إستقبل  في مطار أسين بوا الدولي من طرف وزير الإقتصاد التركي  والسفير الجزائري بتركيا.

ويشارك أويحيى  رفقة  قادة 22 بلدا ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة إضافة الى منظمات دولية في مراسيم تنصيب الرئيس التركي المنتخب لعهدة جديدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعيد إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة  تدوم خمس سنوات  بنسبة52.59 من أصوات الناخبين.


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