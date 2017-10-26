أويحيى يرد على الذين ينادون بتدخل الجيش

وصف الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الذين يدعون لتدخل الجيش في الساحة السياسية بـ”بالمهوسين غير قادرين على الدفاع عن مواقفهم”.

وقال أويحيى عبر أمواج الإذاعة الوطنية “أنهم مهوسون غير قادرون على الدفاع عن مواقفهم ولا زالوا ينتظرون الدبابات لتوصلهم.. للسلطة”.

وبخصوص استخدام الدين لأغراض سياسية، أشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن “هذا الفصل قد أغلق وأن الدستور واضح”.

مضيفا، أن الجزائريين “دفعوا ثمنا باهضا”.

وأضاف “أننا لا نريد في التجمع الوطني الديمقراطي أن يصبح المجتمع الجزائري غربيا، فنحن مسلمون وبلد له تقاليد اسلامية عريقة.

مبرزا أن “الديمقراطية بدأت بدون برنامج وأن الحزب المنحل برنامجه القرآن، والقرآن تراث للجميع منذ 14 قرنا”.