أويحيى: الحكومة بصدد دراسة صلاحات جديدة في سياسة الدعم الاجتماعي

كشف الوزير الاول أحمدأويحيان الحكومة بصدد دراسة إصلاحات جديدة في سياسة الدعم الاجتماعي.

وقال ان القانون جعل من الولاة ممثلي الحكومة ميدانيا ، و الحكومة تنظر اليهم انها ممثلتهم ميداينا .

وخلال اختتام لقاء الحكومة والولاة اكدأويحيىان الولاة مسؤولون على تطبيق برنامج الحكومة .

وأضاف أويحىي ان رسالة الرئيس بوتفليقة خلال افتتاح الأشغال تعتبر خارطة طريق لتوجيه برنامج عمل الحكومة والولاة.

وأعطى أويحىي ملاحظات قال انها لا بد ان تكون محاور عمل الحكومة.

أولها الوضع المالي للجزائر ، التي ذكر انه منذ 2017 و الدولة تسير جزئيا بالاقتراض.

وقال انه لا بد ان نتذكر ان الاقتراض لا بد ان يسدد، وانه سيتوقف 2022 طبقا للقانون.

ما ينجر عنه ادخال اصلاحات في سياسة الدولة خاصة الدعم الاجتماعي الذي لا بد من اصلاحات فيه الحكومة بصدد دراسته.

اما في التسيير المحلي، لا بد للحكومة ان تتحكم في البرنامج بميزانية 13 ألف و500 مليار دينار.

منها ميزانية التسيير بـ 2600 مليار دينار، تميز بالتأخر ما انجر عنه اعادة التقييم كلفت 500 مليار.

وقال للولاة انه لا بد من التقيد ببرنامج الحكومة حتى لا تزيد الميزانيات.

وامر بالتكفل بصيانة المرافق العمومية لمضاعفة قدراتها، حتى نصل الى تحسين استغلال المرافق.