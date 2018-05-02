أوّل رحلة لقطار “كوراديا” بشرق البلاد  تنطلق غدا  

عُرض اليوم بمحطة القطار بعاصمة الأوراس أول قطار “كوراديا” السريع بشرق البلاد .

على أن يدخل حيز الاستغلال التجاري يوم غد الخميس على خط باتنة – الجزائر العاصمة مرورا بالمسيلة و برج بوعريريج.

وعُرض القطار الجديد الذي يضمّ 6 عربات تتسع في مجملها لـ 245 راكبا، أمام المواطنين للتعرف عليه عن قرب وعلى مزاياه في حفل رمزي.

وفتحت أبواب القطار للحضور وكذا لممثلي وسائل الإعلام للتعرف على ما يوفره للمسافرين من وسائل الراحة سواءً بالنسبة لركاب الدرجة الأولى أو الثانية .

وحددت تسعيرة تذكرة الدرجة الأولى على قطار “كوراديا” من باتنة إلى الجزائر العاصمة الذي يتضمن 9 نقاط توقف، بسعر تذكرة الدرجة الثانية ب 1125 د.ج .

وستكون انطلاقة القطار يوميا في حدود الرابعة والنصف صباحا، ثم العودة إليها انطلاقا من الجزائر العاصمة عند منتصف النهار و15 دقيقة.

ومن المقرر أن ينطلق قطار “كوراديا” من المحطة الثانية بشرق البلاد على المسافات الطويلة بعد محطة باتنة ستكون سطيف.

و ذلك مبدئيا يوم 8 ماي الجاري، على أن تأتي بعد ذلك قسنطينة في مرحلة ثالثة و ربما بعدها سكيكدة على أن يوسع نطاقه بعد ذلك.

وتندرج هذه العملية في إطار تحديث شبكة نقل المسافرين بواسطة السكك الحديدية على المستوى الوطني .

التي بادرت بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والتي تضمنت عمليتين الأولى شراء قطارات “كوراديا” الجديدة.

والثانية المتضمنة تجديد العربات القديمة، وفق ما أفاد به نفس المسؤول.

ولاقى استئناف خط السكة الحديدية باتنة – الجزائر العاصمة الذي توقف منذ حوالي سنتين ترحيبا كبيرا في أوساط مواطني عاصمة الأوراس.