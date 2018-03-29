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آيت جودي: “المغرب يملك المؤهلات اللازمة لإحتضان المنافسات العالمية”

الرياضة
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آيت جودي: “المغرب يملك المؤهلات اللازمة لإحتضان المنافسات العالمية”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر المدرب الجزائري، عز الدين آيت جودي، أن المغرب يملك الإمكانيات والمؤهلات اللازمة، للمنافسة على احتضان كأس العالم 2026.

وصرح عز الدين آيت جودي، لتلفزيون “النهار”: “بحكم تجربتي السابقة في المغرب، يمكنني القول أنها تملك القدرات اللازمة لاحتضان المنافسات العالمية”.

وأضاف: “دربت العديد من الأندية في المغرب ما سمح لي، الإطلاع على المنشآت المتوفرة، وهي عديدة وذات مقاييس عالمية”.

وتابع المدرب السابق لأولمبيك خريبكا المغربي: “أنا جد سعيد بدعم الجزائر لملف أشقائنا المغاربة، وهذا دليل على قوة العلاقة بين الشعبين”.


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