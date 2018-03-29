إعتبر المدرب الجزائري، عز الدين آيت جودي، أن المغرب يملك الإمكانيات والمؤهلات اللازمة، للمنافسة على احتضان كأس العالم 2026.

وصرح عز الدين آيت جودي، لتلفزيون “النهار”: “بحكم تجربتي السابقة في المغرب، يمكنني القول أنها تملك القدرات اللازمة لاحتضان المنافسات العالمية”.

وأضاف: “دربت العديد من الأندية في المغرب ما سمح لي، الإطلاع على المنشآت المتوفرة، وهي عديدة وذات مقاييس عالمية”.

وتابع المدرب السابق لأولمبيك خريبكا المغربي: “أنا جد سعيد بدعم الجزائر لملف أشقائنا المغاربة، وهذا دليل على قوة العلاقة بين الشعبين”.