أيت جودي: “صادمي ليس الرجل المناسب ومشروع الإيطاليين مكاش منو..”

اعتبر عزالدين أيت جودي، أن الرئيس الحالي لشبيبة القبائل، صادمي، ليس الرجل المناسب للشبيبة في هذه الفترة.

وصرح أيت جودي، “للنهار”: “مع كل احترامي لصادمي، لا أظنه الرجل المناسب، كان عليه على الأقل جمع أبناء الفريق لمساعدته”.

وعن المشروع المتوقع ترسيمه مع الشركة الإيطالية أضاف: “يوم 3 جويلية أكدت أن مشروع الشركة الإيطالية مكاش منو”.

أما فيما يخص الحديث عن عودته كمدرب للفريق أوضح أيت جودي: “الأنصار هم من كانو يطالبون في كل مرة بعودتي”.

وأضاف: “بإمكاني تقديم مشروع كبير لشبيبة القبائل، أكثر من عودتي كمدرب للفريق وفقط “.

وتابع: “تحدثت مع أحد كبار المستثمرين الجزائريين في 4 سبتمبر الماضي للقيام بمشروع كبير في شبيبة القبائل بعد رحيل حناشي”.

وختم أيت جودي بالقول: “شبيبة القبائل بإمكانها تكوين فريق كبير، وكنت أتمنى رؤية حناشي كرئيس شرفي للفريق بعد إقالته”.