أيت جودي: “صادمي ليس الرجل المناسب ومشروع الإيطاليين مكاش منو..”

الرياضة
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أيت جودي: “صادمي ليس الرجل المناسب ومشروع الإيطاليين مكاش منو..”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر عزالدين أيت جودي، أن الرئيس الحالي لشبيبة القبائل، صادمي، ليس الرجل المناسب للشبيبة في هذه الفترة.

وصرح أيت جودي، “للنهار”: “مع كل احترامي لصادمي، لا أظنه الرجل المناسب، كان عليه على الأقل جمع أبناء الفريق لمساعدته”.

وعن المشروع المتوقع ترسيمه مع الشركة الإيطالية أضاف: “يوم 3 جويلية أكدت أن مشروع الشركة الإيطالية مكاش منو”.

أما فيما يخص الحديث عن عودته كمدرب للفريق أوضح أيت جودي: “الأنصار هم من كانو يطالبون في كل مرة بعودتي”.

وأضاف: “بإمكاني تقديم مشروع كبير لشبيبة القبائل، أكثر من عودتي كمدرب للفريق وفقط “.

وتابع: “تحدثت مع أحد كبار المستثمرين الجزائريين في 4 سبتمبر الماضي للقيام بمشروع كبير في شبيبة القبائل بعد رحيل حناشي”.

وختم أيت جودي بالقول: “شبيبة القبائل بإمكانها تكوين فريق كبير، وكنت أتمنى رؤية حناشي كرئيس شرفي للفريق بعد إقالته”.

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