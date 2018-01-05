أيت جودي: “نستهدف لاعبين قبل غلق ميركاتو الشبيبة”

كشف مدرب شبيبة القبائل، عزالدين أيت جودي، أن فريقه يسعى للتعاقد مع مدافع محوري، وقلب هجوم لغلق الميركاتو الشتوي للفريق.

وصرح أيت جودي للإذاعة الوطنية: “إستغلينا هذا الميركاتو في إنتداب كل من بن يوسف، وحمار، ونحن في انتضار مدافع ومهاجم”.

وأضاف: “نستهدف ضمان بقاء مشرف هذا الموسم، ولمست وعي كبير لدى اللاعبين لتقديم الأفضل خلال مرحلة العودة من البطولة”.

وبخصوص الوضعية الحالية للفريق وعلاقته بالإدارة كشف أيت جودي: “هناك تحسن من الناحية المادية مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا”.

وأضاف: “علاقتي جيدة مع الإدارة ولجنة المراقبة، نعمل معا لمصلحة الفريق، أتيت من أجل الشبيبة لأقدم كل ما أملك للفريق”.

للإشارة ستواجه شبيبة القبائل، فريق شبيبة الساورا، بملعب هذا الأخير أمسية اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ16 من البطولة الوطنية.