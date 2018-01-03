يتواجد الدولي الجزائري رشيد أيت عثمان، ضمن رادار نادي شتوتغارت الألماني، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بوسط ميدان خلال الميركاتو الجاري.

وكشف موقه “فوتبول ترانسفر”، أن نادي شتوتغارت، يسعى للدخول في مفاوضات مع نادي سبورتينغ خيخون الإسباني، للظفر بخدمات أيت عثمان.

ويسعى شتوتغارت، لاستغلال عدم مشاركة متوسط ميدان الخضر أيت عثمان، كثيرا هذا الموسم رفقة ناديه سبورتينغ خيخون، لاقناعه بالإنتقال للبوندسليغا.

حيث لعب أيت عثمان، هذا الموسم أربعة مباريات فقط، وآخر مشاركة له كانت أمام نادي سرقسطة، في 3 ديسمبر الماضي.