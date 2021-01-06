إبرام إتفاقية شراكة بين مؤسسة “FERROVIAL” وجامعة باجي مختار عنابة

أبرمت المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها “فيروفيال” اتفاقية شراكة مع جامعة باجي مختار لإحتضان مشاريع تخرج الطلبة.

وهذا في إطار احتياجات تطوير المؤسسة وكذا جهود قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نحو تشجيع الشراكات المثمرة بالجامعات.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع البحث التطبيقي البنّاء والإبتكار

اين عقد مساء أمس لقاء تنسيقي جمع بين المدير العام للمؤسسة “FERROVIAL” مع مدير جامعة باجي مختار عنابة.

رفقة عدد من الدكاترة والباحثين اين تبادل الطرفان خلال هذا اللقاء التصورات ووجهات النظر حول الشراكة الواجب عقدها بين الطرفين.

خصوصا وأنها تندرج ضمن مقاربة تضمن للجامعة مكانتها الحقيقية في الانطلاق بالاقتصاد الوطني من خلال البحث التطبيقي والابتكار والبحث التطبيقي.

بما يضمن للمؤسسة التوجه نحو تصنيع معداتها محليا والتخلي عن استيراد المعدات والتجهيزات الداخلة في إطار نشاطها ..

أين خلص اللقاء الاتفاق حول عديد النقاط اهمها :

توقيع اتفاقية في اطار الشراكة بين جامعة باجي مختار عنابة والمؤسسة العمومية الاقتصادية “فيروفيال”.

والتي من شأنها تحديد الأهداف والتزامات كلا الطرفين، وكذا الشروط والأحكام الخاصة المتعلقة بتنفيذ مشاريع البحث والابتكار.

تسهيل التبادلات وتشكيل فرق عمل مشتركة تعكف على تحديد ميادين وتخصصات البحث ضمن المشاريع ذات الأولوية لمؤسسة فيروفيال.

تسطير برنامج تنمية وتطوير يفضي إلى مشاريع نوعية يتم تنفيذها بالشراكة بين الطرفين.

إحتضان مشاريع التخرج لطلبة جامعة باجي مختار عنابة في إطار احتياجات تطوير المؤسسة.

العمل على مرافقة خريجي جامعة باجي مختار عنابة في التخصصات التي تدخل في إطار نشاط مؤسسة “فيروفيال”.

والسعي وإلى التوظيف المباشر للطلبة الأوائل على دفعتهم في ذات التخصصات التي تتطلبها نشاطات تطوير وتنمية المؤسسة.