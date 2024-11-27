إبراهيموفيتش يخالف التوقعات و يكشف مستجدات بخصوص عودة بن ناصر

كشف مستشار نادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، عن مستجدات بخصوص الوضع الصحي للاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

فبعد أن أكدت وسائل الإعلام الإيطالية، موعد عودة متوسط ميدان الميلان، بن ناصر، سيكون شهر جانفي المقبل. وظهر المستشار، إبراهيموفيتش، في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، قبل مواجهة فريقه أمام سلوفان براتيسلافا، في إطار مواجهة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. ليوضح:”لنسبة لسوق الانتقالات لشهر جانفي، يجب أن نتذكر أن بن ناصر سيعود في غضون أسبوع وسيكون لاعبًا إضافيًا في خط الوسط، ليقدم لنا المساعدة”.

وكان بن ناصر، قد خضع لعملية إعادة التأهيل بمصحة “أسبيتار” القطرية. بعد إجراءه عملية جراحية بفلندا منتصف شهر سبتمبر الفارط، اثر إصابة تعرض لها رفقة الخضر.

وهي الإصابة التي دفعت بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. لإعفاءه من مباراة ليبيريا في الجولة الـ 2 من تصفيات “كان” 2025، بعد مشاركته أساسيا في جولة الافتتاح أمام غينيا الاستوائية.

ونشر نجم نادي أسي ميلان، مؤخرا فيديو عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، من أحد الميادين التابعة لـ “أسبيتار”. يُوثّق انطلاقه في مداعبة الكرة، وأرفقه بعبارة: “انطلاق العد التنازلي.” في إشارة من دينامو “الخضر”، إلى اقترابه من العودة إلى الميادين، وهو الذي سجّل تقدما كبيرا في رحلة التعافي، بعدما توقعت العديد من التقارير الايطالية. عودته لتدريبات ميلان. قبل نهاية السنة الجارية، على أن يعود إلى المنافسة. خلال المرحلة الثانية من الموسم الجاري.