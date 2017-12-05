إبنة صالح : ستحُل عليكم لعنة الزعيم مثل لعنة صدام على شعبه

وجّهت إبنة الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، الإتهام في مقتل والدها إلى الشعب اليمني

وقالت إبنة صالح، إن الحوثي ليس هو الذي قتل والدها وإنما الشعب اليمني.

وأضافت ابنة الرئيس الراحل، كلكم تخاذلتم وقلتم أبو اليمنيين .

وأكدت، أنها والدها مات شهيدا الله يرحمه ورددت حسبي الله ونعم الوكيل بحرقة وهي تبكي.

وتابعت لمن يعظم الأجر في وفاة والدها، عظموه لأنفسكم وفي رجولتكم في شهامتكم

وقالت للشعب اليمني، من اليوم انسو تحية الجمهورية اليمنية، انسو من اليوم تعيشو في أمن واستقرار وعزة وكرامة.

وأضافت ابنة الراحل، مثل مامات صدام حسين وكانت لعنته على الشعب ستكون لعنة الزعيم عليكم لأنكم أتبتم أنكم غير رجال وجبناء.

فهو لم يتخل عنكم 33 سنة وأنتم تخليتو عليه في الأخير .