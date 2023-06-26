إبن فيل فودن يحقق رقم قياسي في أقل من 24 ساعة!

صنع الحدث نجل لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودن، روني، الحدث عالميا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبح حديث وسائل الإعلام البريطانية.

فبعد أن تم فتح حساب على موقع التواصل الإجتماعي “الأنستاغرام”، بإسم الفتى صاحب الأربع سنوات روني فودن، يوم الأحد الماضي، تجاوز عدد متابعيه حاجز المليون متابع، في غضون 15 ساعة.

ونشر حساب الفتى روني، صورة تجمعه بوالده نجم المان سيتي فيل فودن، إلتقطاها أثناء الإحتفال بالتتويج برابطة الأبطال يوم 10 جوان الماضي بملعب اسطنبول، والتي نالت إعجاب أكثر من 900 ألف متابع.

يجدر الإشارة، تجاوز حساب الفتى روني فودن، حسابات العديد من الأندية الإنجليزية على الأنستغرام، في صورة فولهام، واست برومويتش، بيرنلي، برينتفورد.