إتحاد البليدة يضرب بخماسية ويتأهل لربع نهائي لكأس الجمهورية

حقق فريق إتحاد البليدة، تأهلا سهلا للدور الربع نهائي من كأس الجمهورية، بعد الفوز على ضيفه دفاع تاجنانت بنتيجة 5-0.

المباراة التي إحتضنها ملعب “براكني” بالبليدة، شهدت مهرجانا من الأهداف من طرف أصحاب الأرض على حساب الضيف دفاع تاجنانت.

حيث أنهى المحليون، الشوط الأول للمباراة بثلاثية نظيفة، من إمضاء كل من حرباش، سي عمار، وفريوي عن طريق ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن إبراهيم سي عمار، من تعميق الفارق، بتسجيله ثنائية، رافعا رصيده الشخصي في هذه المباراة لثلاثة أهداف.

وبعد هذا التأهل، سيواجه إتحاد البليدة في ربع نهائي كأس الجمهورية، شبيبة القبائل، الذي تأهل على حساب شباب الدار البيضاء.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة بملعب “أول نوفمبر” بتيزي وزو، لتحديد المتأهل للدور النصف نهائي.