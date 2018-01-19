“إتحاد الحراش” يحسم الداربي العاصمي و”شبيبة القبائل” تواصل الإنهيار

حسم “إتحاد الحراش” أمسية اليوم الجمعة الداربي العاصمي الذي جمعه بمُضيفه “شباب بلوزداد” بنتيجة هدف دون رد في الجولة 17.

من الرابطة المُحترفة الأولى، وسجل الهدف الوحيد للحراشية في اللقاء الذي إحتضنه ملعب 20 أوت المُهاجم “بوقاش” في الدقيقة 54.

وضيع أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة 82 نفذها المُدافع “محمد نعماني” وصدها الحارس المُتألق “رفيق معزوزي”.

وسقط “شبيبة القبائل” في فخ التعادل بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو ضد “إتحاد البليدة” بنتيجة هدف لهدف.

سجل للكناري “إلياس بوحنيش” ضد مرماه في الدقيقة 32 وعدل للضيوف المُهاجم “سامي فريوي” في الدقيقة 74 عبر ركلة جزاء.

وفاز “إتحاد بسكرة” على الضيف “شبيبة الساورة” بهدف وحيد سجله الإفريقي “كانغو رونيل بيلموند” في الدقيقة 20.