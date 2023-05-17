إتحاد العاصمة تتأهل إلى النهائي وتقترب من حلم التتويج

حسم فريق إتحاد العاصمة التأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالة بعد الفوز أمام الضيف أسيك ميموزا الإيفواري بثنائية نظيفة.

وتمكّن فريق سوسطارة من الفوز والعبور إلى النهائي بهدف المتألق بوسليو، إلى جانب هدف اللاعب بلقاسمي.

وعرفت المباراة تألق المهاجم بوسليو بشكل لافت للانتباه، حيث أصبح المدلّل الوحيد لأنصار البهجة الذين هتفوا باسمه مطوّلا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما عرفت المباراة حضور جماهير غفير الذي قدّم السند الكبير للمدرب عبد بن شيخة ولاعبيه الذين يقتربون من الفوز بالطبعة الإفريقية الحالية.

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