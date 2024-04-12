إتحاد العاصمة يتجاوز رائد بوقاعة في ربع نهائي كأس الجزائر

تأهل نادي إتحاد الجزائر، اليوم الجمعة، إلى ربع نهائي كأس الجزائر، بعد الفوز بسباعية نظيفة أمام ضيفه نادي رائد بوقاعة في دور ثمن نهائي المنافسة.

وتداول على تسجيل سباعية الإتحاد كل من المدافع بلعيد في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول.

بعدها أضاف صانع الألعاب أسامة بلطرش الهدف الثاني للإتحاد في الدقيقة الخمسين من الشوط الثاني، بعدها بستة دقائق وسع الفارق جحنيط بالهدف الثالث للإتحاد.

وتواصل مهرجان الأهداف عن طريق المهاجم إسماعيل بلقاسيمي الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والستين، والمهاجم كانو بصم على هاتريك في الدقائق الرابعة والسبعين والسادسة والسبعين والواحدة والثمانين رافعا التقدم بسباعية نظيفة لصالح الإتحاد.

وبهذا التأهل، سيلاقي إتحاد العاصمة في دور ربع نهائي كأس الجزائر، المنافس إتحاد بسكرة، بتاريخ 16 أفريل الجاري، بملعب 19 ماي 56 بعنابة.