إتحاد العاصمة ينهي الشوط الأول بتقدم بهدف نظيف أمام ريفيرز

أنهى فريق إتحاد العاصمة الشوط الأول أمام ريفرز يونايتد النيجيري بالتقدم بهدف نظيف في إياب مباراة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

و سجل لصالح فريق إتحاد العاصمة المتألق كانو في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. وسط فرحة كبيرة لأنصار ولاد البهجة الذين حضروا بقوة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويسعى الفريق العاصمي للفوز بأكثر من هدف لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة الإفريقي وإعادة سيناريو الفوز بالطبعة الثانية.

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