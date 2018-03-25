إتحاد بلعباس يستقبل شبيبة الزاوية في نصف نهائي الكأس

وجرت عملية القرعة أمسية اليوم الأحد بمقر التلفزيون العمومي.
علمت النهار من مصادر خاصة أن الجهات القضائية المختصة، قد أصدرت أحكام بالحبس تراوحت عقوبته بين السنة و6 أشهر و25 مليار سنتيم غرامة مالية،
في حق…
عرف اليوم الأحد الطريق الوطني رقم 26 بولاية بجاية، عرقلة في حركة مرور السيارات، بسبب تهاطل مياه الأمطار.
حيث أظهرت مشاهد الفيديو، حالة توقف المركبات والسيارات…
شهدت ولاية سطيف تساقط كميات معتبرة من الثلوج، لاسيما المناطق الشمالية التي عرفت إنغلاق كبير في الطرقات بسبب تراكم الثلوج.
مما إستدعى الأمر إلى تدخل رجال…
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