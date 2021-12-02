إتخذ قرارا جديدا.. مدرب مصر يشرع في التفكير مبكّرا في موقعة الجزائر

يتّجه مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش لإراحة أحد نجوم المنتخب خلال مباراة السودان يوم السبت المقبل.

وقال الإعلام المصري، إن مدرب الفراعنة يصرّ على تجهيز متوسط الميدان احمد فتحي لمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، التي قد تكون فاصلة للتأهل إلى الدور الثاني.

و من المنتظر، أن يخضع الطاقم الطبي لمصر النجم فتحي إلى فحوصات طبيبة جديدة. للإطمئنان على سلامته بعد تعرضه لإرتجاج على مستوى الرأس خلال لقاء لبنان.

كما أكد الإعلام أن كيروش لن يخاطر باللاعب أمام السودانيين قصد الاستفادة من خدماته خلال الموقعة النارية.

وسيلعب منتخب مصر مواجهة السبت للضغط على المنتخب الوطني على صدارة الترتيب، بعد التغلب على منتخب لبنان “المنافس المقبل للجزائر”.

يحدث هذا، في ظل إحتلال مصر المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف الجزائر التي تتصدر القائمة بنفس الترتيب، لكن بنفس الرصيد “بفارق الأهداف”.

بينما يتواجد منتخب لبنان في المرتبة الثالثة و السودان في المركز الأخير.

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أبدى المهاجم يوسف بلايلي استعداده التام للدخول إلى المنافسة بداية بمباراة المنتخب المحلي أمام لبنان في كأس العرب بقطر.

وأكّد بلايلي أنّه جاهز للتحديات المقبلة، حيث قال “سأكون حاضرا بنسبة كبيرة أمام لبنان، تلقيت إصابة خفيفة أثرت على تواجدي في لقاء السودان وحاليا أنا في اتم الجاهزية”.

كما أضاف إبن الباهية “رانا محفزين ومعولين في الوقت نفسه من أجل الدخول بكل قوة في البطولة والفوز بها”.

وضرب بلايلي موعدا لمنتخب تونس وأنصار نادي المكشخة الذي تربطه معهم علاقة جيّدة “بالتوفيق لفريق الترجي التونسي وللأنصار. أتمنى أن يتأهل منتخب تونس إلى النهائي لمواجهته في حالة تأهّلنا نحن كذلك”.

ويعتبر منتخبا الجزائر وتونس الأبرز للتأهل إلى المربع الذهبي، بحكم تحقيق إنطلاقة مثالية في اول مباراة لهما.

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