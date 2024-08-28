إتصالات الجزائر تطلق عرض “خيالي” للإستفادة من أنترنت عالي التدفق

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر اليوم الأربعاء، عن إطلاق عرض ترويجي لباقة “FTTH” للإستفادة من إتصال أنترنت عالي التدفق لفائدة زبائنها الخواص. المؤهلين للاستفادة من تقنية الألياف البصرية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن “خلال هذا العرض الترويجي، سيتمكن الزبائن الذين يشتركون في عرض “Idoom Fibre” بسرعة 15 ميغابايت في الثانية أو أكثر. من الاستفادة من إتصال أنترنت عالي التدفق بسعر إستثنائي يقدر بـ300 دج فقط”.

وتتضمن الباقة “جهاز مودم الألياف البصرية wifi 6 (في حدود الكمية المتاحة). بالإضافة كذلك إلى شهر أنترنت بسرعة 300 ميغابايت في الثانية، بما في ذلك رسوم التركيب.

وأشار إلى أن هذا العرض “صالح لمدة شهر واحد ويهدف إلى تشجيع تعميم تقنية الألياف البصرية عبر كامل ربوع الوطن. مما يضمن توفير إتصال أنترنت سريع وموثوق لجميع الأسر الجزائرية”.

ودعت إتصالات الجزائر إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (www.algerietelecom.dz).