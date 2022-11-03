إتصالات الجزائر تُهنئ الجزائريين بنجاح القمة العربية

هنأ “مجمع إتصالات الجزائر” الجزائريين بنجاح القمة العربية المنعقدة بالجزائر. كما عبّر عن إعتزازه ومؤسساته الإقتصادية الفرعية، بمرافقة الدورة الواحدة والثلاثين قبل وأثناء أشغالها.

وحسب بيان للمجمع، فقد أكدت إتصالات الجزائر، أنه تم تجنيد كافة الإمكانيات والقدرات البشرية والتقنية. بالإضافة كذلك إلى توفير تجهيزات وبرمجيات بتقنيات عالية لتمكين الوفود العربية والبعثات الإعلامية من متابعة مختلف الإجتماعات والأشغال.

وأضاف أن هذا المسعى يندرج ضمن الأهداف الكبرى لإرساء دعائم التحول الرقمي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا مهمة وتوظيفا لمزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفق أحدث المعايير التكنولوجية الدولية لتجسيد طموح أول قمة عربية دون ورق. تنفيذا لتوجيهات و استراتيجية وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .

كما يجدد مجمع إتصالات الجزائر التزامه كمؤسسة مواطنة جزائرية، رافقت أهم استحقاق عربي نظمته الجزائر، وشهد نجاحا مستحقا

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أنترنت غير محدودة حتى بعد استهلاكها.. إتصالات الجزائر تطلق عرضا مغريا

أطلقت إتصالات الجزائر عروضا جديدة للجيل بأسعار مغرية ومزايا استثنائية. حيث تهدي إتصالات الجزائر مودم الجيل الرابع مهدى و 150 جيغا حجم أنترنت. مع مكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني ونحو شبكة Idoom 4G، كل هذا بـ 4500 دج فقط. كما ذكرت بالعرض الجديد للجيل الرابع Idoom 4G. والذي يوفر فئات تعبئة جديدة رائعة 1 تيرا صالحة لمدة 6 أشهر و 150 جيغا بـ 1500 دج. وبعد استهلاك حجم الأنترنت المعبأ، سيستفيد زبائن اتصالات الجزائر من نفاذ غير محدود لشبكة الأنترنت و/أو لصفحات التواصل الاجتماعي وفي حال لديكم جهاز مودم وتريدون إعادة تفعيله، فإن باقة عرض Sim Only موجه للزبائن بسعر 200 دج. حيث يتحصل المعنيون على شريحة Idoom 4G LTE. 10 جيغا حجم أنترنت صالح لمدة 10 أيام. مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4G Volte. وتقدر مدة الالتزام بـ 12 شهر، خلال هذه الفترة يبقى جهاز المودم IDOOM 4GLTE ملكية اتصالات الجزائر. وفي حالة عدم إعادة التعبئة خلال 6 أشهر متتالية، اشتراككم IDOOM 4GLTE يتم إلغائه. وإذا حدث هذا خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا يتم استرجاع جهاز المودم.

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