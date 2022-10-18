إتصالات الجزائر: مودم modem وأنترنت تصل إلى 1 تيرا بأسعار جد مغرية

أطلقت مؤسسة إتصالات الجزائر عروضا جديدة لزبائنها LTE Idoom 4G بأسعار ومزايا إستثنائية تسمح بالإستفادة من أحجام انترنت أكبر وسرعة عالية. وهذا العرض سيكون بداية من يوم 17 أكتوبر 2022.

وأوضحت إتصالات الجزائر أن هذا العرض يسمح بإستفادة زبائنها من جهاز مودم الجيل الرابع مع حجم الانترنت يصل إلى 150 جيغا بدل 30 جيغا وبسعر 4500 دينار.

بالإضافة إلى ذلك يستفيد الزبائن الذين يملكون جهاز مودم 4G والراغبون في اقتناء شريحة “سيم” فقط من حجم انترنت يقدر بـ 10 جيغا صالح لمدة 10 أيام إضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت وشبكة Idoom 4GLTE بسعر 200 دينار فقط.

وتمنح إتصالات الجزائر تعبئات جديدة بحجم 1 تيرا لكم ولعائلتكم باقتناء بطاقة التعبئة فئة 6500 دينار. وكذا 150 جيغا بسعر 1500 دج فقط. وصلاحيات تصل إلى غاية 06 أشهر !. بالإضافة إلى تعبئات الأنترنت Pass ابتداء من 100 دج وصلاحيات تصل إلى غاية 06 أشهر !.

أما فيما يخص تعبئات قليلة التكلفة التي تتراوح قيمتها بين 100 دينار و500 دينار. تتيح المؤسسة لزبائنها من الاستفادة من أحجام انترنت أكبر إضافة إلى عديد المزايا الأخرى، حيث تمنح التعبئة فئة 1000 دينار للزبون حجم انترنت يقدر بـ 40 جيغا بدلا من 20 جيغا.

في حين أن التعبئة فئة 2500 دينار تمنح للزبون حجم انترنت قدره 300جيغا عوض 50 جيغا. أما التعبئة فئة 3500 دينار فإنها تمكن الزبون من الحصول على حجم انترنت يقدر بـ 450 جيغا بدلا من 70 جيغا.

وهذا العرض يمكنكم من إجراء عملية التعبئة بقيمة 1500 دينار. حيث يتحصل على حجم انترنت قدره 150 جيغا ومكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4GLTE+ 1000 دينار رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال مع نفاذ غير محدود إلى شبكة الانترنت بعد استنفاذ قيمة التعبئة.

وإشترطت اتصالات الجزائر انه وفي حالة عدم إعادة التعبئة خلال 6 أشهر متتالية، اشتراككم IDOOM 4GLTE يتم إلغائه، وإذا حدث هذا خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا يتم استرجاع جهاز المودم.