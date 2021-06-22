إتصالات الجزائر تقيد تصفح بعض الشبكات لمدة زمنية محددة خلال إمتحانات البكالوريا

اصدرت مؤسسة إتصالات الجزائر بيانا توضح من خلاله قطع للأنترنت أثناء إجراء إمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021. أوضحت المؤسسة في ذات البيان أنها قيدت الدخول إلى شبكات محددة يتم من خلالها مشاركة المحتوى.

وهذا خلال النصف الأول فقط من المدة الزمنية المخصصة لكل اختبار. كما إستبعدت إتصالات الجزائر أي قطع متعمد للأنترنت.

وبهذا تعلم المؤسسة زبائنها أن هذا الإجراء جاء للسير الحسن لامتحانات البكالوريا ، وكذا بهدف المساهمة في إنجاح دورة 2021. من خلال إضفاء مزيد من المصداقية والنزاهة على هذه الاختبارات.

وإختتمت إتصالات الجزائر بالشكر لكافة زبائننا ومواطنينا الأعزاء على صبرهم وحسن تفهمهم، متمنية التوفيق والنجاح لكل التلاميذ في امتحانات البكالوريا.