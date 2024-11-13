إثبات عضوية ثلاث نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتضمن إثبات عضوية ثلاث نواب جدد وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

ويتعلق الأمر بإثبات عضوية عليات مراد المترشح المؤهل لاستخلاف النائب حمداوي مبارك. في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي عن الدائرة الانتخابية الطارف بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.

كما تم إثبات عضوية بن العلمي عبد العزيز المترشح المؤهل لاستخلاف النائب حمام علي. في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية خنشلة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.

بالإضافة إلى إثبات عضوية عماد الدين بريالة المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عرجون عبد الناصر. في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية المغير بعد شعور مقعده بسبب الاستقالة.

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