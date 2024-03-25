إثبات عضوية محمد لوبر عضو جديدا بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم، على إثبات عضوية محمد لوبر، عضو جديدا بالمجلس بعنوان الثلث الرئاسي.

وهذا طبقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعيين عضو جديد بمجلس الامة بعنوان الثلث الرئاسي.

وحسب مجلس الأمة تمت المصادقة على عضوية لوبر خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وجاءت المصادقة عقب قراءة مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول إثبات العضوية.

شغل محمد لوبر منصب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، شهر جانفي 2020.

ويعتبر لوبر أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون.

بالإضافة إلى أنه كان مدير سابق ليومية المجاهد، ومستشار في قانون السمعي البصري.