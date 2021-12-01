إجبارية الجواز الصحي للتلقيح للمسافرين عبر النقل البحري

قرر ت وزارة النقل اليوم الاربعاء بإقرار الجواز الصحي للتلقيح جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري. وهذا الإجراء يكون بداية من يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021.

وأنهت الوزارة في بيان لها علم لكافة الراغبين في السفر عبر النقل االبحري أنه تقرر إلزامية الجواز الصحي للتلقيح “إثبات التلقيح”. بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها من قبل منها إعتماد PCR والإختبار التشخيصي كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. كما سيدخل هذه الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين 06/12/2021.

وأضاف بيان الوزارة ان هذا القرار جاء عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وكذا وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021

وفي الختام دعت الوزارة كافة مستعملي وسائل النقل إلى احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية. منها إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي، والتي ستكون محل مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة أثناء السفر.