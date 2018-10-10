إجراءات جديدة لبريد الجزائر لتفادي تذمر المواطنين

كشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، أن القطاع يعمل على إصلاح شبكة الإتصالات من خلال محورين أساسين.

ويتعلق الأول –يقول دحماني-،بربط المكاتب البريدية بحلقة متخصصة لإتصالات الجزائر، بعدما كان يشتغل ثلثي مكاتب البريد بشبكة الهاتف النقال “موبي-كونكت”.

ويضيف–المتحدث-أن المحور الثاني يتمثل برفع سرعة الأنترنيت إلى 2 ميغابايت،حيث سيعطي شبكة متناسقة،عن طريق الألياف البصرية،تحقق خدمات دون انقطاع.

وأكد دحماني،أن 1600 مكتب بريدي،تم إيصالها بهذا النظام إلى غاية إتمام العملية،في كافة المكاتب البريدية،عبر الوطن مع نهاية السنة الجارية.

وجاء هذا الإجراء بعد تذمر المواطنين من تعطل الخدمات وتأخرها في مكاتب البريد، والذي يخلق طوابير وتعطل مصالح الزبائن.