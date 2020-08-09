إجلاء مواطنين من بيروت و4 دول أخرى اليوم الأحد
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاحد، عن إجلاء المواطنين جزائريين عالقين في مختلف الدول بسبب تعليق الرحلات.
وأفادت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن البلدان المعنية هي كل من بيروت، جدة، باريس، لندن، اسطنبول.
وأضافت الجوية الجزائرية، أن عملية الإجلاء ستكون اليوم الاحد.
Rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger .vols effectués par la compagnie aérienne nationale Air Algérie…
Publiée par الجوية الجزائرية ـ الفضاء الإعلامي sur Dimanche 9 août 2020
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867096
-
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاحد، عن إجلاء المواطنين جزائريين عالقين في مختلف الدول بسبب تعليق الرحلات.
وأفادت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن البلدان المعنية…
-
أجرى والي قسنطينة بمعية مدير الصحة، زيارة عمل وتفقد، لمصحة إيمان الدولية الخاصة، ببلدية الخروب.
كما تفقد كافة المصالح المختصة والمتكونة من 11 إختصاص، منها مصلحة…
-
شهدت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، عدة تدخلات، خلال الفترة الممتدة بين 6 و9 أوت الجاري.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبويرة نشرته على صفحتها بفايسبوك،…
التعليقات (0)