إجلاء مواطنين من بيروت و4 دول أخرى اليوم الأحد

أخبار الجزائر
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إجلاء مواطنين من بيروت و4 دول أخرى اليوم الأحد
بقلم أسماء.ع

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاحد، عن إجلاء المواطنين جزائريين عالقين في مختلف الدول بسبب تعليق الرحلات.

وأفادت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن البلدان المعنية هي كل من بيروت، جدة، باريس، لندن، اسطنبول.

وأضافت الجوية الجزائرية، أن عملية الإجلاء ستكون اليوم الاحد.

Rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger .vols effectués par la compagnie aérienne nationale Air Algérie…

Publiée par ‎الجوية الجزائرية ـ الفضاء الإعلامي‎ sur Dimanche 9 août 2020


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