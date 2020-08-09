إجلاء مواطنين من بيروت و4 دول أخرى اليوم الأحد

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاحد، عن إجلاء المواطنين جزائريين عالقين في مختلف الدول بسبب تعليق الرحلات.

وأفادت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن البلدان المعنية هي كل من بيروت، جدة، باريس، لندن، اسطنبول.

وأضافت الجوية الجزائرية، أن عملية الإجلاء ستكون اليوم الاحد.