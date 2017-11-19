إجهاض محاولتي “حرقة” ل 32 شخصا بينهم فتاة وقاصر

تمكّن حرس السّواحل لولاية مستغانم مساء أمس السبت من إفشال محاولتي هجرة غير شرعية نحو السّواحل الاسبانية.

ل 32 شخصا بينهم فتاة وقاصر حسبما علم اليوم الأحد من المجموعة الاقليمية لهذا السلك الأمني.

ومكّنت العملية من توقيف قاربين تقليدين الأوّل على بعد 12 ميلا بحريا شمال الميناء التجاري لمستغانم .

كان على متنه 20 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من ولاية مستغانم بينهم فتاة وقاصر.

كما توقيف قارب ثاني تقليدي الصنع ومزوّد بمحرك قرب الميناء وكان على متنه 12 مهاجرا غير شرعي.

وأوضحت ذات المصادر أن الموقوفين ال 32 تمّ إجلاؤهم للتكفل بهم صحيا قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصّة .

ومن المرتقب أن يتم تقديمهم المتهمين أمام محكمة مستغانم بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.

للإشارة عرفت سواحل ولاية مستغانم خلال 48 ساعة الماضية توقيف 80 مهاجرا غير شرعي بأربع مناطق.

كما تم انتشال جثة مهاجر غير شرعي مجهول الهوية وتحويل مهاجر غير شرعي آخر نحو المؤسسة الصحية.