إجهاض مخطط إبحار سري ل 12 حراقا من بينهم 6 قصر بوهران

أحبط حرس السواحل التابعين للناحية الإقليمية لوهران محاولة إبحار سري ل 12 حراقا كانوا في رحلة هجرة غير شرعية.

“الحراقة” كانوا باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط لبلوغ السواحل الإسبانية.

الحراقة ال 12 من بينهم 6 قصر كانوا على متن قارب صيد مزود بمحرك من نوع “سوزوكي” قوة 30 حصانا.

انطلقوا من احدى شواطى عين الترك غير المحروسة قبل ترصدهم من قبل حرس السواحل على بعد أميال شمال “كاب فالكون”.

حيث تم محاصرتهم وتوقيفهما قبل اجلائهم الى اليابسة.

حيث أظهرت التحقيقات معهم بعد تسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

ان اثنين منهم قاما بسرقة قارب ملك لصياد لاستغلاله في رحلة الإبحار السري.