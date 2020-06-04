إحالة الحوامل في الثلاثي الأخير وأصحاب الأمراض المزمنة في قطاع الصحة على العطل الإستثنائية

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إحالة الحوامل في الثلاثي الأخير وأصحاب الأمراض المزمنة في قطاع الصحة على العطل الإستثنائية
بقلم عبد الرحمن سالمي

أمرت وزارة الصحة مدراء الصحة الولائيين ومدراء المؤسسات العمومية الإستئفائية والمصحات باحالة الحوامل في الثلاثي الأخير من الحمل والعمال من أصحاب الأمراض المزمنة ممن هم على اتصال مباشر مع المرضى على عطل إستثنائية.

وحسب تعليمة  للامين العام لوزارة الصحة تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منها فإن كل مدراء المؤسسات العمومية الإستشفائية  المتخصصة والعامة و المصحات  فإنه وبناءا على المادة 2 من المرسوم التنفيذي 20-69 الصادر في 20 مارس 2020  والمتعلق بمحاربة انتشار فيروس كورونا  فإنه وبناءها على الاوضاع الصحية الحالية يجب الإمتثال لهذه التعليمة، وإحالة كل العمال الذي تتوفر فيهم الشروط المذكورة في التعليمة على العطل الإستثنائية.


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