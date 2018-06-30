إحالة على التقاعد..تحويلات وترقية 3 “جنيرالات” في الدرك

تعيين العقيد سرهود قائدا جهويا للناحية الخامسة للدرك وتريكي على رأس الناحية الثانية

تحويل كل قادة الكتائب الإقليمية للدرك بالعاصمة إلى ولايات أخرى باستثناء اثنين

أقرت قيادة الدرك الوطني، أمس، حركة تحويلات هامة مست قادة المجموعات الإقليمية، وقادة المدارس العليا للدرك ووحدات حرس الحدود وفرق الأبحاث والتحري، وكذا قادة النواحي الجهوية للدرك الوطني.

وقالت مصادر «النهار» إن قيادة الدرك الوطني اعتمدت في عمليات التحويل على جملة من المقاييس المهنية وسنوات الخدمة في تحديد المناصب، إذ اعتمدت على تعيين الضباط السامين الذين يتمتعون بالكفاءة العلمية والمهنية.

وشملت هذه الحركة عددا كبيرا من قادة المجموعات الإقليمية، بناء على عملية انتقاء الكفاءات من أجل إعطاء نفس جديد لمختلف مصالح الدرك الوطني، خاصة على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية والغربية للوطن، قصد الرفع من درجة تأهب مصالح الدرك وتعزيز القدرات الخاصة بالأفراد وضخ نفس جديد.

وشملت الحركة تعيين العقيد، إسماعيل سرهود، قائد أركان بالناحية الجهوية الخامسة للدرك في منصب قائد للناحية الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، حيث شغل العقيد سرهود قبلها منصب قائد للمجموعة الاقليمية للدرك بعنابة والعاصمة، قبل أن ينال المنصب الجديد من أجل اعطاء نفس جديد، باعتباره واحدا من الإطارات التي تركز على العمل الميداني ومكافحة الجريمة باتباع الأساليب العليمة الحديثة.

كما تم تعيين العقيد تريكي محمد، مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني في منصب قائد جهوي للناحية الثانية للدرك الوطني بوهران، حيث أعطى هذا الأخير خطة جديدة لعمل الوحدات المشكلة، خاصة من خلال العمل بالسيارات المموّهة وإدخال رادارات عالية التقنية.

كما تمت ترقية العقيد عبد الكريم رملي إلى مصاف عميد، وتنصيبه كقائد للناحية الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورڤلة، كما تمت ترقية العقيد بورمان إلى مصاف عميد، والعقيد بوضياف إلى عميد هو الآخر.

في المقابل، تمت إحالة قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة على التقاعد، وتعويضه بقائد المجموعة الاقليمية للدرك بتلمسان، كما تم إحالة العقيد صالحي قائد المجموعة الإقليمية للدرك بالمسيلة على التقاعد، كما تمت إحالة قائد المجموعة الإقليمية للدرك بتبسة هو الآخر على التقاعد.

وشملت حركة تحويلات قادة المجموعات الاقليمية للدرك عددا كبيرا من العقداء، حيث تم تنصيب قائد أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر قائدا للمجموعة الإقليمية بالمسيلة، وتنصيب قائد أركان المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمسلية قائدا للمجموعة الإقليمية لولاية جيجل، وقائد المجموعة الاقليمية للدرك بولاية الجلفة تم تحويله إلى ولاية البويرة،

فيما شملت عملية التحويلات والترقيات قادة الكتائب الإقليمية للدرك الوطني، خاصة المجموعة الإقليمية للدرك بالعاصمة، حيث تم تحويل وترقية أغلب قادة كتائبها باستثناء قائد كتيبة بئر مراد رايس وقائد كتيبة بئر توتة.