أعلنت مديرية التربية بولاية غرداية اليوم السبت، عن تسجيل وإحباط أربع محاولات غش في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018.

وهذا خلال اليومين الأولين.

وحسب ذات المصدر أنّه تم تسجيل هذه الحالات الأربع ببلدية العطف، حالة واحدة بمركز إجراء خاص بمترشحين نظامين.

بالإضافة إلى ثلاث حالات أخرى بمركز إجراء خاص بمترشحين أحرار.

أين حاول الممتحنون الغش باستخدام هواتف ذكية بالرغم من منعها داخل قاعات الإمتحان.

تم إدخالها بصفة غير قانونية كما تم تأكيده.

وكان المترشحون قد قاموا بتسجيل دروس كل مادة امتحان في هواتفهم الذكية من أجل استخدامها في عملية الغش والإجابة عن الأسئلة.

وقد تم نزع الأهلية من المعنيين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بالغش خلال الإمتحان، كما تمت مصادرة هواتفهم المحمولة.

كدليل على أفعالهم وتحرير محاضر سيتم بموجبها اتخاذ إجراءات عقابية تأديبية ذات طابع بيداغوجيي كما ذكرته مديرية القطاع .