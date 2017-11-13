إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات بين العراق والكويت

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحباط أكبر عملية لتهريب مخدرات قرب الحدود الجنوبية مع الكويت.

وصرح المستشار الإعلامي للداخلية،وهاب الطائي،في بيان صحفي أنّه تم”ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات في منطقة”خضرالماي”القريبة من الحدود الكويتية، يوم أمس”،

مشيرا إلى أن الممنوعات المضبوطة شملت نحو 600 كيس من مادة الكبتاغون.

وأضاف المستشار أنه عثر كذلك على حبوب مخدرة في جيب المهرب.

وتؤكد تقارير دولية أن العراق تحول، بعد عام 2003، إلى محطة عبور لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج،

محذرة من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.