إحباط إدخال أزيد من 13 قنطار كيف معالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (40) تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطار و80 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تم ضبط (64133) قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (126) شخصا وضبطت 44 مركبة و(171) مولد كهربائي. و(90) مطرقة ضغط و(3) أجهزة للكشف عن المعادن بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

توقيف (37) شخص آخر وضبط (10) بنادق صيد و (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف. ومسدس (01) آلي بالإضافة إلى (30810) لتر من الوقود و ((71,2 طن من المواد الغذائية. الموجهة للتهريب والمضاربة عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (304) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف (160) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.