إحباط إدخال 14 ألف قرص “إكستازي” عبر المطار.. والأمن يحقّق مع بارون وتاجرة “كابة”

أحبط شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي يوم الجمعة في الفارط في عملية نوعية، عملية إستيراد غير مشروعة، لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي” المعروفة في الوسط الإجرامي بـ الحلوى حيث قدر عددها بـ14 ألف كبسولة.

وتم اخفاؤها بداخل صلصة ” كاتشوب”، بطريقة ذكية، لتمويه رجال الشرطة ومصالح الجمارك وتمريرها عبر المطار.

وعلى إثره تم توقيف شخصين، مسافرة و بارون مخدرات بالعاصمة صاحب البضاعة الذي وبعد التحقيق معه. وتفتيش مسكنه تم حجز كمية ثانية من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ40 ألف قرص مهلوس. لتصبح الكمية المحجوزة إجمالا 54 ألف مؤثر عقلي .

وحسب مصادر مطلّعة، تأتي العملية على إثر خطة محكمة وضعتها رجال الضبطية القضائية.، بعد تتبع وترصّد لأحد البارونات بالعاصمة. الذي كلّف مسافرة تاجرة “كابة” أم لأربعة أطفال، تنحدر من ولاية معسكر، بجلب سلعة من عند أحد معارفه في سفريتها إلى دولة تركيا.

وتمكنت المعنية من تمرير السلعة عبر مطار اسطنبول بنجاح. قبل أن يتقبّض عليها رجال الشرطة برفقة شريكها البارون. الذي كان بصدد تسلّم الحقيية المشبوهة بإحدى الأماكن القريبة.

وفي إطار التحقيق دوما، تم تحويل الملف لمصالح الأمن المختصة، للتحقيق مع الموقوفين. حيث تم توجيه المؤثرات العقلية لمخبر الشرطة العلمية بـ”شاطوناف” لإجراء خبرة وإلحاقها بالملف.

في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وإحالة المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية بمحكمة دار البيضاء عما قريب.