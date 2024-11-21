إحباط تسويق أكثر من 8 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكن عناصر من المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن وهران. من حجز 829 كلغ من اللحوم البيضاء من نوع “لحم الدجاج”. و 35 كلغ من أحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك.

العملية تمت على إثر مراقبة قام بها عناصر المصلحة بعد توقيف صاحب مركبة على مستوى محور دوران ملعب الحبيب بوعقل.

بعد التفتيش تبين أنها محملة بالكمية المحجوزة التي بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.