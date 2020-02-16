إحباط تسويق حوالي 6 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

أحبطت الفرقة الإقليمية لدرك حاسي بن عقبة بولاية وهران، محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء قدرتها مصادرنا بحوالي 6 قناطير.

وتمت العملية خلال خدمة شرطة على مستوى الطريق الولائي رقم 32 أين تم الإشتباه في شاحنة، قادمة من بلدية حاسي بن عقبة بإتجاه حي بلقايد بلدية بئر الجير، أخضعت للتفتيش.

وبعد مراقبة وثائق المركبة تم ضبط بالصندوق الخلفي، من دون مبرد، 590 كلغ من اللحوم البيضاء اتضح أن صاحبها لا يملك أي شهادة بيطرية أو وثيقة تثبت سلامة البضاعة المحولة للإستهلاك البشري ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه.