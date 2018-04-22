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إحباط محاولة ادخال قرابة 4 آلاف قرص مهلوس إلى سوق أهراس

أخبار الجزائر
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إحباط محاولة ادخال قرابة 4 آلاف قرص مهلوس إلى سوق أهراس
بقلم عبد الناصر قلال/عمر.ت

تمكن عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي الحدادة بسوق أهراس، من حجز 3848 قرص مهلوس من مختلف الأنواع دون وصفات طبية.

وحسب بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك، فإن فرقة الجمارك لفحص المسافرين بالمعبر الحدودي الحدادة بسوق اهراس.

تمكنت صبيحة اليوم الأحد من حجز 3848 قرص مهلوس من مختلف الأنواع دون وصفات طبية.

كانت مخبأ بإحكام داخل سيارتين سياحيتين ملك لمسافرين كانا بصدد اتمام الاجراءات الجمركية للدخول نحو الوطن.

ومكنت العملية من حجز مبلغ مالي قدر بـ 962.000 دج وسيارتين سياحين.

في حين تم تسليم المشتبه فيهما للمثول أمام السلطات القضائية.

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