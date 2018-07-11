إحباط محاولة حرقة لـ 34 شخص بينهم طفلة ووالدتها بعين تموشنت

غالبيتهم ينحدرون من ولاية وهران

تمكنت، صباح أمس، عناصر حرس السواحل لبوزجار التابعة للمجموعة الإقليمية لبني صاف بعين تموشنت من إحباط هجرة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية لـ 34 “حراڤ” من بينهم سيدة وطفلتها ذات 5 سنوات، كانوا على متن زورقين مطاطيين انطلقا من سواحل عين تموشنت.

العملية التي قامت بها ذات العناصر تمت على مرحلتين، أين تم توقيف الزورق الأول الذي كان على متنه 18 “حراڤ” من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، فيما البقية لا تتعدى أعمارهم 30 سنة وينحدرون من وهران وعين تموشنت وكذا ولاية تيارت، حيث انطلقوا، خلال ساعات الفجر الأولى، من شاطئ مداغ على متن زورق مطاطي.

بعدما دفع كل واحد منهم مبلغ مالي يقدر بـ7.5 مليون سنتيم لمنظم الرحلة السرية المتجهة إلى ألميريا، قبل أن يتم إفشالها من قبل ذات العناصر التي لاحقت الزورق، وأوقفته على بعد 10 أميال بحرية شمال شاطئ بوزجار في عين تموشنت.

أما بالنسبة للعملية الثانية فقد تم توقيف قارب مطاطي آخر كان على متنه 16 “حراڤ” من بينهم سيدة وزوجها وطفلتهما البالغة من العمر 5 سنوات، فيما البقية كلهم شباب ينحدرون من ولاية وهران.

بعدما خرجوا خلال ساعات الفجر من شاطئ بوزجار، قبل أن يتم توقيفهم على بعد 20 ميلا بحريا شمال شاطئ تارڤة من قبل حرس السواحل لبني صاف، وتم إجلاؤهم إلى ميناء المدينة، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقاتها حول منظمي هذه الرحلات التي عادت إلى سواحل الولاية مع عودة هدوء البحر.