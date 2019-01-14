إحباط محاولة لإغراق الجزائر بأزيد من 20 مليار من الأدوية المحظورة بتبسة

أحبطت اليوم مصالح الدرك الوطني لبئر مقدم بولاية تبسة ، محاولة لإدخال شحنة ضخمة من الأدوية المحظورة.

وحسب معلومات المتوفرة، فقد تم حجز 70 الف قرص دواء مهلوس على متن مركبة نفعية قادمة من تونس.

كما مكنت العملية من حجز 4 الاف علبة دواء مخدر خاص بالعمليات الجراحية، إضافة إلى 1500 قرص دواء خاص بعمليات الاجهاض التي تتم بطرق غير شرعية.

كما حجزت ذات المصاللح، من حجز 800 قارورة دواء مهلوس يعتبر من أخطر المؤثرات العقلية.

وتصل القيمة المالية للمحجوزات المصنوعة في تونس وفرنسا إلى أزيد من 20 مليار سنتيم.

العملية تمت عقب مطاردة على مستوى مسالك ترابية إنتهت بترك المركبة وفرار أصحابها.

التحقيقات مستمرة للتعرف على هوية صاحب المركبة من اجل توقيفه.