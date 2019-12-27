إحتفال بالكريسماس بإحدى الروضات الجزائرية يصنع الجدل

صنعت صور احتفال إحدى الروضات الجزائرية، بعيد ميلاد المسيح، والمعروف بالكريسماس، جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصور التي نشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، البابا نويل محاطا بأطفال الروضة.

فيما اختار مسيرو الروضة ديكورا خاصا بالاحتفالية، أين تم وضع شجرة الميلاد المزينة، إلى جانب الهدايا، وتلبيس الأطفال قبعة البابا نويل.

وعبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن غصبها متسائلة “هل القانون يسمح بالعبث بعقول أطفال ابرياء؟ وهل هذه الاحتفالية في برامجهم البيداغوجية ؟”.

ودعت المنظمة الى حماية فطرة المعتقدات، والتدخل العاجل لوزارة التضامن والأسرة.